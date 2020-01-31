Джефферсон Фарфан
№8
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
178
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Почему Смолов ушел? Сколько все это стоит? Кто теперь у «Локо» в атаке?
#Федор Смолов
31 января 2020, 01:10