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Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Серхио Рамос
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Люка Эрнандес
Килиан Мбаппе
Жерар Пике
Гарри Кейн
Эрлинг Холанд
Россия
Италия
Украина
Нидерланды
Исландия
Англия
Шотландия
Словакия
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Спартак
Ньюкасл Юнайтед
Гленторан
Зенит
ЦСКА
Крылья Советов
Шериф
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
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ФНЛ
Суперкубок России
Артем Дзюба
Россия
РПЛ
Евро-2020
Спартак
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Валерий Карпин
Лига чемпионов
ЧМ-2022
Ньюкасл
Серхио Рамос
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
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Хоккей
Материалы
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Торнике Дзебниаури
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Торнике Дзебниаури
№21
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Грузия
Возраст
24
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
Гранада
2 : 0
Локомотив
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гранада
2
Локомотив
0
был в запасе
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
Локомотив
2 : 1
Динамо
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Локомотив
2
Динамо
1
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд