Павел Дымов
№13
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
27
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Белоруссия
4 : 2
Эстония
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Белоруссия
4
Эстония
2
был в запасе