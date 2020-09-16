DusanÂ Jovancic
№29
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 18:00
Омония
1(4) : 1(2)
Црвена Звезда
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 18:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Омония
1(4)
Црвена Звезда
1(2)
был в запасе