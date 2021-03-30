Марко Дулкэ
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
22
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Германия (мол.)
0 : 0
Румыния (мол.)
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
минуты: 1' - 57'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Германия (мол.)
0
Румыния (мол.)
0
минуты: 1' - 57' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур