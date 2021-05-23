Фоде Дукуре
№33
Защитник
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Команда
Реймс
Возраст
20
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Реймс
1 : 2
Бордо
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
1
Бордо
2
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Ним
2 : 2
Реймс
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ним
2
Реймс
2
был в запасе
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
Реймс
1 : 3
Марсель
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Реймс
1
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Реймс
0 : 0
Метц
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0
Метц
0
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ницца
0 : 0
Реймс
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
0
Реймс
0
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Реймс
2 : 2
Ренн
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
2
Ренн
2
был в запасе