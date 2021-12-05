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Марко Дуганджич
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Марко Дуганджич
№17
Нападающий
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Команда
ЧФР Клуж
Гражданство
Хорватия
Возраст
28
Рост
190
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
россия. премьер-лига
лига конференций
05.12.2021
05 дек. 2021
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Краснодар
05.12.2021
05 дек. 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
1
Краснодар
2
был в запасе
21.11.2021
21 нояб. 2021
вс
19:30
Сочи
1 : 2
Рубин
21.11.2021
21 нояб. 2021
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Сочи
1
Рубин
2
был в запасе
09.08.2021
09 авг. 2021
пн
19:00
Сочи
2 : 0
Урал
09.08.2021
09 авг. 2021
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Сочи
2
Урал
0
был в запасе
27.11.2021
27 нояб. 2021
сб
14:00
Урал
1 : 1
Сочи
27.11.2021
27 нояб. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Урал
1
Сочи
1
был в запасе
02.08.2021
02 авг. 2021
пн
20:00
Ахмат
1 : 2
Сочи
59'
30'
59'
30'
59'
30'
02.08.2021
02 авг. 2021
пн
20:00
59'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
26.07.2021
26 июля 2021
пн
19:00
Нижний Новгород
1 : 0
Сочи
26.07.2021
26 июля 2021
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Нижний Новгород
1
Сочи
0
был в запасе