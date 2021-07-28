Владислав Дрогунов

№10
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Возраст
26
Рост
178
Вес
67
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
россия. кубок
28.07.2021 28 июля 2021 ср 18:00
Динамо
1(7) : 1(6)
Смоленск
201'
201'
201'
28.07.2021 28 июля 2021 ср 18:00
201'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/128 финала
Динамо
1
Смоленск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/128 финала