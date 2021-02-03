Дрис Мертенс

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Футбол
Самолет с Мертенсом и его собакой проехал по траве – дождь помешал остановиться на полосе
#Дрис Мертенс
Футбол
Мертенс – лучший бомбардир в истории «Наполи»
#Дрис Мертенс
Футбол
Мертенс – лучший бомбардир в истории «Наполи»
#Дрис Мертенс