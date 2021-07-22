Drilon Islami

№23
Нападающий
Drilon Islami
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
22.07.2021 22 июля 2021 чт 22:00
Дрита
0 : 0
Фейеноорд
22.07.2021 22 июля 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
0
Фейеноорд
0
был в запасе
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:00
Фейеноорд
3 : 2
Дрита
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Фейеноорд
3
Дрита
2
был в запасе