Ибрагим Дрешевич
№14
Защитник
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Команда
Херенвен
Возраст
24
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Испания
3 : 1
Косово
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Испания
3
Косово
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур