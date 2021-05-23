Мухамаду Драмме
№34
Полузащитник
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Команда
Реймс
Возраст
22
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Реймс
1 : 2
Бордо
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
1
Бордо
2
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
ПСЖ
4 : 0
Реймс
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
ПСЖ
4
Реймс
0
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:05
Реймс
0 : 1
Монако
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Реймс
0
Монако
1
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Ним
2 : 2
Реймс
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ним
2
Реймс
2
был в запасе
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
Реймс
1 : 3
Марсель
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Реймс
1
Марсель
3
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Реймс
0 : 0
Метц
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0
Метц
0
был в запасе