Милош Драгоевич
№1
Вратарь
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Команда
Будучность
Возраст
32
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Черногория
0 : 1
Норвегия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Черногория
0
Норвегия
1
был в запасе
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
Черногория
4 : 1
Гибралтар
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Черногория
4
Гибралтар
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Латвия
1 : 2
Черногория
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Латвия
1
Черногория
2
был в запасе