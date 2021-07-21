Dragan Lovrić

№25
Нападающий
Dragan Lovrić
Подписаться
Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига чемпионов
21.07.2021 21 июля 2021 ср 21:00
Мура 05
0 : 0
Лудогорец
21.07.2021 21 июля 2021 ср 21:00
был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Мура 05
0
Лудогорец
0
был в запасе
28.07.2021 28 июля 2021 ср 21:00
Лудогорец
3 : 1
Мура 05
28.07.2021 28 июля 2021 ср 21:00
был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Лудогорец
3
Мура 05
1
был в запасе