Артем Довбик
№26
Нападающий
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Команда
Днепр-1
Возраст
23
Рост
184
Вес
76
Здорово начал во второй лиге, сделав хет-трик в 17 лет.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.06.2021 07 июня 2021 пн 19:00
Украина
4 : 0
Кипр
07.06.2021 07 июня 2021 пн 19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Украина
4
Кипр
0
был в запасе
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:00
Украина
1 : 0
Северная Ирландия
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Украина
1
Северная Ирландия
0
был в запасе