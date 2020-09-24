Đorđije Pavličić
№31
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
Сараево
2 : 1
Будучность
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сараево
2
Будучность
1
был в запасе
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 17:00
Астана
0 : 1
Будучность
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 17:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Астана
0
Будучность
1
был в запасе