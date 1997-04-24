Донни ван де Бек
№34
Полузащитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
18 апр. 1997 (24) года
Рост
182
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
#Манчестер Юнайтед
11 мая, 21:57
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
Друзья Нури по «Аяксу» в новых клубах берут номер 34 в его честь. Ван де Бек для «МЮ» просил разрешения семьи
#Абдельхак Нури
03 сентября 2020, 11:49
Помните Нури из «Аякса»? Он проснулся после трех лет комы, но до сих пор не говорит
#Абдельхак Нури
27 марта 2020, 13:03
Что там с Промесом. Он много забивает и кайфует от возвращения в Голландию
#Квинси Промес
26 сентября 2019, 10:42
# новости спорта
Ван де Бек перешел из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»
1
02 сентября 2020, 19:44
1
Матч «Тоттенхэма» и «Аякса» в двух цитатах и трех фактах
01 мая 2019, 01:01