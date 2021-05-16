Мойзе Сахи Дьон
№31
Нападающий
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Команда
Страсбур
Возраст
19
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Ницца
0 : 2
Страсбур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
0
Страсбур
2
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Страсбур
2 : 3
Монпелье
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Страсбур
2
Монпелье
3
был в запасе
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
Марсель
1 : 1
Страсбур
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
1
Страсбур
1
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Страсбур
1 : 2
Нант
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Страсбур
1
Нант
2
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Ним
1 : 1
Страсбур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ним
1
Страсбур
1
был в запасе