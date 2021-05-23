Синали Дьоманде
№2
Защитник
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Команда
Лион
Возраст
20
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Лион
2 : 3
Ницца
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Лион
2
Ницца
3
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Ним
2 : 5
Лион
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ним
2
Лион
5
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 18:00
Лион
4 : 1
Лорьян
08.05.2021 08 мая 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
4
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 22:00
Монако
2 : 3
Лион
02.05.2021 02 мая 2021 вс 22:00
минуты: 29' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
2
Лион
3
минуты: 29' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
Нант
1 : 2
Лион
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Нант
1
Лион
2
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
Лион
3 : 0
Анжер
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
3
Анжер
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
Ланс
1 : 1
Лион
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1
Лион
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 23:00
Лион
2 : 4
ПСЖ
90'
90'
90'
21.03.2021 21 марта 2021 вс 23:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
2
ПСЖ
4
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
Реймс
1 : 1
Лион
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Реймс
1
Лион
1
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Лион
1 : 0
Ренн
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1
Ренн
0
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
1 : 1
Лион
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лион
1
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
Брест
2 : 3
Лион
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
2
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Лион
1 : 2
Монпелье
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 21:00
Лион
3 : 0
Страсбур
61'
61'
61'
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 21:00
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3
Страсбур
0
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Дижон
0 : 1
Лион
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
0
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
Лион
2 : 1
Бордо
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
минуты: 23' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
2
Бордо
1
минуты: 23' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
Сент-Этьен
0 : 5
Лион
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
0
Лион
5
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
Лион
0 : 1
Метц
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
0
Метц
1
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Ренн
2 : 2
Лион
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
2
Лион
2
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Лион
3 : 2
Ланс
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
3
Ланс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур