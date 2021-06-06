Жереми Доку
№25
Нападающий
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Команда
Ренн
Возраст
19
Рост
171
Вес
68
Не рискнул в 16 лет переходить в «Ливерпуль»: посчитал, что нужно остаться в «Андерлехте». В 18 – перешел в «Ренн» за 26 миллионов и провел сложный сезон (всего 2+2 по гол+пас).
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 21:45
Бельгия
1 : 0
Хорватия
06.06.2021 06 июня 2021 вс 21:45
минуты: 81' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Бельгия
1
Хорватия
0
минуты: 81' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:45
Бельгия
1 : 1
Греция
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:45
минуты: 1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Бельгия
1
Греция
1
минуты: 1' - 46' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь