Жереми Доку №25 Нападающий Подписаться

Команда Ренн

Возраст 19

Рост 171

Вес 68

Не рискнул в 16 лет переходить в «Ливерпуль»: посчитал, что нужно остаться в «Андерлехте». В 18 – перешел в «Ренн» за 26 миллионов и провел сложный сезон (всего 2+2 по гол+пас).