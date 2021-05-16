Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антон Шунин
Артем Дзюба
Кевин Де Брюйне
Денис Черышев
Роберт Левандовски
Мануэль Нойер
Игорь Акинфеев
Россия
Северная Македония
Болгария
Испания
Украина
Италия
Англия
Франция
Польша
Финляндия
Нидерланды
Манчестер Сити
Челси
Спартак
Зенит
Ювентус
ЦСКА
Барселона
Локомотив
ПСЖ
Тамбов
Ливерпуль
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Лига чемпионов
РПЛ
Неймар
Криштиану Роналду
Болгария
Северная Македония
Лионель Месси
Херенвен
Лига Европы
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Алекс Добре
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Дижон
Возраст
22
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Дижон
0 : 4
Нант
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
0
Нант
4
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Анжер
3 : 0
Дижон
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
3
Дижон
0
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Дижон
1 : 5
Метц
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
1
Метц
5
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Ренн
5 : 1
Дижон
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5
Дижон
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Дижон
2 : 0
Ницца
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
2
Ницца
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
Монако
3 : 0
Дижон
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
3
Дижон
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Реймс
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0
Реймс
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 3
Бордо
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Бордо
3
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Брест
3 : 1
Дижон
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3
Дижон
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
0
ПСЖ
4
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ланс
2 : 1
Дижон
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ланс
2
Дижон
1
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 2
Ним
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0
Ним
2
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Монпелье
4 : 2
Дижон
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4
Дижон
2
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Дижон
0 : 1
Лион
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
0
Лион
1
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
Лорьян
3 : 2
Дижон
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3
Дижон
2
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 1
Страсбур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
1
Страсбур
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Реймс
0 : 0
Дижон
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
0
Дижон
0
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 18 тур
Показать все игры