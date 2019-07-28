Дмитрий Живоглядов
№17
Защитник
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Команда
Локомотив
Возраст
27
Рост
178
Вес
65
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Первое решение VAR в РПЛ всех удивило. А после второго назначили пенальти
#РПЛ
28 июля 2019, 19:32