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Олимпиада
Коронавирус
Дмитрий Торбинский
№6
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
176
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
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2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Зенит
4 : 1
Енисей
84'
84'
84'
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
84'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
4
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
19.05.2019
19 мая 2019
вс
14:00
Енисей
2 : 2
Динамо
19.05.2019
19 мая 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Енисей
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
03.05.2019
03 мая 2019
пт
14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
9'
9'
9'
03.05.2019
03 мая 2019
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Енисей
3
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Енисей
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
Енисей
2 : 1
Оренбург
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Енисей
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Енисей
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
2
Енисей
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
Енисей
0 : 0
Уфа
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Енисей
0
Уфа
0
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
14:00
Урал
3 : 2
Енисей
25'
25'
25'
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
3
Енисей
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Енисей
1
Рубин
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Арсенал
2
Енисей
0
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
56'
56'
56'
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:00
Енисей
1 : 1
Ростов
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Енисей
1
Ростов
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
15:00
ЦСКА
2 : 1
Енисей
65'
65'
65'
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Енисей
1
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
14:00
Енисей
1 : 1
Ахмат
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
14:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Енисей
1
Ахмат
1
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:00
Краснодар
3 : 0
Енисей
18'
18'
18'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
3
Енисей
0
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
Уфа
2 : 1
Енисей
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
2
Енисей
1
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Рубин
1 : 0
Енисей
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1
Енисей
0
был в запасе
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
14:00
Енисей
0 : 0
Арсенал
90'
90'
90'
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Енисей
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур