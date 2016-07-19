Йозеф Дивишек
№24
Защитник
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Команда
Возраст
30
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.07.2016 19 июля 2016 вт 18:00
Алашкерт
1 : 1
Динамо
21'
21'
21'
19.07.2016 19 июля 2016 вт 18:00
21'
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Алашкерт
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд