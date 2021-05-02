Йехван Диуф
№16
Вратарь
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Команда
Реймс
Возраст
21
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Ним
2 : 2
Реймс
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ним
2
Реймс
2
был в запасе
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
Реймс
1 : 3
Марсель
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Реймс
1
Марсель
3
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Реймс
0 : 0
Метц
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0
Метц
0
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ницца
0 : 0
Реймс
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
0
Реймс
0
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Реймс
2 : 2
Ренн
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
2
Ренн
2
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Дижон
0 : 1
Реймс
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0
Реймс
1
был в запасе
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
Реймс
1 : 1
Лион
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Реймс
1
Лион
1
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Нант
1 : 2
Реймс
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
1
Реймс
2
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Реймс
0 : 0
Монпелье
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
0
Монпелье
0
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1
Реймс
1
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 21:00
Реймс
1 : 1
Ланс
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Реймс
1
Ланс
1
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 19:00
Лорьян
1 : 0
Реймс
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1
Реймс
0
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Страсбур
0 : 1
Реймс
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
0
Реймс
1
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Реймс
1 : 0
Брест
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1
Брест
0
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Реймс
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
2
Реймс
1
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Реймс
0 : 0
Дижон
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
0
Дижон
0
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Бордо
1 : 3
Реймс
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
1
Реймс
3
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 21:00
Марсель
1 : 1
Реймс
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
1
Реймс
1
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Реймс
3 : 2
Нант
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
3
Нант
2
был в запасе