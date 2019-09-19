Diogo Viana
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Брага
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вулверхэмптон
0
Брага
1
был в запасе