Dinmuhammed Kashken
№61
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:00
Кайсар
1 : 4
АПОЭЛ
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:00
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайсар
1
АПОЭЛ
4
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд