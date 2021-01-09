Dillon Phillips
№1
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Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
Ноттингем Форест
1 : 0
Кардифф
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
1
Кардифф
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала