Диего Форлан

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Домашняя любовь Роналду – бинго (это игра вроде лото). Оно помогло завести друзей и подтянуть английский
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#Криштиану Роналду
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9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010