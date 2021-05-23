Вагнер (Жозе Диаш)
№27
Нападающий
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Команда
Метц
Возраст
25
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Метц
1 : 0
Марсель
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Лорьян
2 : 1
Метц
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лорьян
2
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Метц
0 : 3
Ним
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
0
Ним
3
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Дижон
1 : 5
Метц
82'
82'
82'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
82'
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
1
Метц
5
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 18:00
Метц
1 : 3
ПСЖ
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1
ПСЖ
3
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Реймс
0 : 0
Метц
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0
Метц
0
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 33 тур
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Метц
0 : 2
Лилль
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0
Лилль
2
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Монако
4 : 0
Метц
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 57' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
4
Метц
0
минуты: 57' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Метц
1 : 3
Ренн
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Ренн
3
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 30 тур