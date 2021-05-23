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Коронавирус
Стефан Диарра
№7
Нападающий
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Команда
Лорьян
Возраст
22
Рост
173
Вес
58
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Страсбур
1 : 1
Лорьян
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Страсбур
1
Лорьян
1
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Лорьян
2 : 1
Метц
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лорьян
2
Метц
1
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
18:00
Лион
4 : 1
Лорьян
08.05.2021
08 мая 2021
сб
18:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
4
Лорьян
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Лорьян
2 : 0
Анжер
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лорьян
2
Анжер
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Лорьян
4 : 1
Бордо
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
4
Бордо
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
18:00
Марсель
3 : 2
Лорьян
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3
Лорьян
2
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ланс
4 : 1
Лорьян
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
4
Лорьян
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Лорьян
1 : 0
Брест
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1
Брест
0
был в запасе
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
Ним
1 : 0
Лорьян
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
1
Лорьян
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Лорьян
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Лорьян
2 : 5
Монако
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2
Монако
5
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ницца
2 : 2
Лорьян
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2
Лорьян
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:00
Лорьян
0 : 3
Ренн
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0
Ренн
3
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Лорьян
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2
Лорьян
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Лорьян
0 : 1
Монпелье
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
0
Монпелье
1
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
Лилль
4 : 0
Лорьян
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
4
Лорьян
0
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Лорьян
0 : 2
Нант
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
0
Нант
2
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Лорьян
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
0
Лорьян
0
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
18:00
Лорьян
0 : 1
Марсель
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
18:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
0
Марсель
1
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
18:00
Реймс
1 : 3
Лорьян
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Реймс
1
Лорьян
3
был в запасе
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