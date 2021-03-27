Dexter Xuereb
№18
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Словакия
2 : 2
Мальта
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Словакия
2
Мальта
2
был в запасе