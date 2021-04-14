Харви Дэвис
№53
Вратарь
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Команда
Ливерпуль
Возраст
17
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.04.2021 14 апр. 2021 ср 22:00
Ливерпуль
0 : 0
Реал
14.04.2021 14 апр. 2021 ср 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Ливерпуль
0
Реал
0
был в запасе
06.04.2021 06 апр. 2021 вт 22:00
Реал
3 : 1
Ливерпуль
06.04.2021 06 апр. 2021 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Реал
3
Ливерпуль
1
был в запасе