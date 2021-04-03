Илья Держинский
№90
Нападающий
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Команда
Динамо
Возраст
17
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Динамо
0 : 2
Крылья Советов
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур