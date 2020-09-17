Denis Šme
№4
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:30
Олимпия
2 : 3
Зриньски
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Олимпия
2
Зриньски
3
был в запасе