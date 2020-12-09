Демба Ба

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Скандалище в ЛЧ. «Истанбул» и «ПСЖ» остановили матч из-за расизма. Судья назвал помощника тренера «черный парень»
#Себастьян Колческу
Идеальный троллинг от Демба Ба – одним твитом вспомнил, как «Ливерпуль» упустил чемпионство в 2014-м
#Демба Ба