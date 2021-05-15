Виктор Демьянов
№14
Полузащитник
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Команда
Балтика
Возраст
21
Рост
172
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Балтика
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0
Крылья Советов
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 20:00
Балтика
3 : 1
Текстильщик
08.05.2021 08 мая 2021 сб 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Балтика
3
Текстильщик
1
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 20:00
Балтика
2 : 0
Алания
02.05.2021 02 мая 2021 вс 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Балтика
2
Алания
0
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Нефтехимик
2 : 1
Балтика
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нефтехимик
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Иртыш
0 : 1
Балтика
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Иртыш
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Балтика
0 : 1
Томь
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0
Томь
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Чертаново
1 : 2
Балтика
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
1
Балтика
2
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
Балтика
1 : 2
Оренбург
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Оренбург
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Велес
0 : 1
Балтика
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
0
Балтика
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
Балтика
0 : 0
Факел
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0
Факел
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Волгарь
0 : 0
Балтика
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
0
Балтика
0
был в запасе
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Текстильщик
1 : 0
Балтика
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
1
Балтика
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Алания
5 : 0
Балтика
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
5
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 1
Нефтехимик
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
0
Нефтехимик
1
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Динамо
1 : 3
Балтика
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо
1
Балтика
3
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Балтика
3 : 2
Иртыш
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
3
Иртыш
2
был в запасе