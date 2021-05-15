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Коронавирус
Виктор Демьянов
№14
Полузащитник
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Команда
Балтика
Возраст
21
Рост
172
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Балтика
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0
Крылья Советов
1
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
20:00
Балтика
3 : 1
Текстильщик
08.05.2021
08 мая 2021
сб
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Балтика
3
Текстильщик
1
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
20:00
Балтика
2 : 0
Алания
02.05.2021
02 мая 2021
вс
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Балтика
2
Алания
0
был в запасе
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
Нефтехимик
2 : 1
Балтика
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нефтехимик
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Иртыш
0 : 1
Балтика
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Иртыш
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Балтика
0 : 1
Томь
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0
Томь
1
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Чертаново
1 : 2
Балтика
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
1
Балтика
2
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:30
Балтика
1 : 2
Оренбург
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Оренбург
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Велес
0 : 1
Балтика
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
0
Балтика
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
Балтика
0 : 0
Факел
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0
Факел
0
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Волгарь
0 : 0
Балтика
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
0
Балтика
0
был в запасе
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Текстильщик
1 : 0
Балтика
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
1
Балтика
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
Алания
5 : 0
Балтика
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
5
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 1
Нефтехимик
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
0
Нефтехимик
1
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Динамо
1 : 3
Балтика
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо
1
Балтика
3
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Балтика
3 : 2
Иртыш
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
3
Иртыш
2
был в запасе
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