Dele Alampasu
№12
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:15
Вентспилс
1 : 5
Русенборг
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вентспилс
1
Русенборг
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд