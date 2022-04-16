Лайам Делап

№48
Нападающий
Подписаться
Ближайший матч
Реал - Манчестер Сити
Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Англия
Возраст
19
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:30
Манчестер Сити
2 : 3
Ливерпуль
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/2 финала
Манчестер Сити
2
Ливерпуль
3
был в запасе
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 18:00
Манчестер Сити
4 : 1
Фулхэм
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Манчестер Сити
4
Фулхэм
1
был в запасе