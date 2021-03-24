Юрген Дегабриэле
№10
Нападающий
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Команда
Хибернианс
Возраст
24
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Мальта
1 : 3
Россия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Мальта
1
Россия
3
минуты: 1' - 46' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур