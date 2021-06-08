Деян Кулусевски

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Футбол
«Тоттенхэм» подписал двух игроков «Ювентуса» – Кулушевски и Бентанкура
#Ювентус
Футбол
🇸🇪 Кулушевски заразился коронавирусом и не сыграет за Швецию против Испании на Евро
#Деян Кулусевски