Dean Ebbe
№7
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 21:00
Б36 Торсхавн
1(5) : 1(4)
ТНС
112'
205'
112'
205'
112'
205'
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 21:00
112'
205'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Б36 Торсхавн
1(5)
ТНС
1(4)
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд