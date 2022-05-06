Хорхе де Фрутос

№18
Нападающий
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Ближайший матч
Леванте - Реал Сосьедад
Команда
Леванте
Гражданство
Испания
Возраст
25
Рост
173
Вес
72
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
06.05.2022 06 мая 2022 пт 22:00
Леванте
-:-
Реал Сосьедад
06.05.2022 06 мая 2022 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
-
Реал Сосьедад
-
12.03.2022 12 марта 2022 сб 16:00
Леванте
1 : 1
Эспаньол
12.03.2022 12 марта 2022 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
25.02.2022 25 февр. 2022 пт 23:00
Леванте
3 : 0
Эльче
67'
69'
67'
69'
67'
69'
25.02.2022 25 февр. 2022 пт 23:00
67'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
3
Эльче
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
13.02.2022 13 февр. 2022 вс 18:15
Леванте
2 : 4
Бетис
13.02.2022 13 февр. 2022 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
2
Бетис
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
22.01.2022 22 янв. 2022 сб 16:00
Леванте
0 : 2
Кадис
22.01.2022 22 янв. 2022 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
0
Кадис
2
был в запасе
20.12.2021 20 дек. 2021 пн 23:00
Леванте
3 : 4
Валенсия
20.12.2021 20 дек. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
3
Валенсия
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 20:30
Леванте
0 : 0
Осасуна
44'
44'
44'
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
19.11.2021 19 нояб. 2021 пт 23:00
Леванте
0 : 0
Атлетик
19.11.2021 19 нояб. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
01.11.2021 01 нояб. 2021 пн 23:00
Леванте
0 : 3
Гранада
01.11.2021 01 нояб. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
0
Гранада
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
28.10.2021 28 окт. 2021 чт 22:30
Леванте
2 : 2
Атлетико
28.10.2021 28 окт. 2021 чт 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
2
Атлетико
2
был в запасе
16.10.2021 16 окт. 2021 сб 19:30
Леванте
0 : 0
Хетафе
16.10.2021 16 окт. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
21.09.2021 21 сент. 2021 вт 23:00
Леванте
0 : 2
Сельта
90'
90'
90'
21.09.2021 21 сент. 2021 вт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
0
Сельта
2
был в запасе
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 23:00
Леванте
3 : 3
Реал
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
3
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
07.03.2022 07 марта 2022 пн 23:00
Атлетик
3 : 1
Леванте
90'
90'
90'
07.03.2022 07 марта 2022 пн 23:00
90'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
3
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
21.02.2022 21 февр. 2022 пн 23:00
Сельта
1 : 1
Леванте
90'
90'
90'
21.02.2022 21 февр. 2022 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Леванте
1
был в запасе
16.02.2022 16 февр. 2022 ср 21:00
Атлетико
0 : 1
Леванте
16.02.2022 16 февр. 2022 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
0
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
04.02.2022 04 февр. 2022 пт 23:00
Хетафе
3 : 0
Леванте
04.02.2022 04 февр. 2022 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
03.01.2022 03 янв. 2022 пн 21:00
Вильярреал
5 : 0
Леванте
03.01.2022 03 янв. 2022 пн 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
5
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 16:00
Эспаньол
4 : 3
Леванте
12'
12'
12'
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 16:00
12'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
4
Леванте
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 16:00
Бетис
3 : 1
Леванте
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
3
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур