Давид Юрченко
№1
Вратарь
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Команда
Шахтер
Возраст
35
Рост
186
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Енисей» – ужас. Клуб не может выгнать Аленичева из-за неустойки, а болельщики ябедничают губернатору
#Дмитрий Аленичев
12 марта 2019, 11:49