David Stockdale
№13
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2021 25 янв. 2021 пн 22:45
Уикомб Уондерерс
1 : 4
Тоттенхэм
25.01.2021 25 янв. 2021 пн 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Уикомб Уондерерс
1
Тоттенхэм
4
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Уикомб Уондерерс
4 : 1
Престон
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уикомб Уондерерс
4
Престон
1
был в запасе