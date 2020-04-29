Давид Луис
№23
Защитник
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Команда
Арсенал
Возраст
34
Рост
188
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля 2020, 19:52