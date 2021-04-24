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Коронавирус
Тиагу Дантас
№28
Полузащитник
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Команда
Бавария
Возраст
20
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
Майнц
2 : 1
Бавария
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
2
Бавария
1
был в запасе
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
Бавария
2 : 0
Байер
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
2
Байер
0
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 3
Бавария
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
2
Бавария
3
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Бавария
1 : 1
Унион
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1
Унион
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Бавария
4 : 0
Штутгарт
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
4
Штутгарт
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 3
Бавария
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
1
Бавария
3
был в запасе