Тиагу Дантас
№28
Полузащитник
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Команда
Бавария
Возраст
20
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:30
Майнц
2 : 1
Бавария
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
2
Бавария
1
был в запасе
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
Бавария
2 : 0
Байер
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
2
Байер
0
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 3
Бавария
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
2
Бавария
3
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Бавария
1 : 1
Унион
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1
Унион
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Бавария
4 : 0
Штутгарт
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
4
Штутгарт
0
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
Вердер
1 : 3
Бавария
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
1
Бавария
3
был в запасе