Владан Данилович
№10
Полузащитник
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Команда
Борац
Возраст
21
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Дания
2 : 0
Босния и Герцеговина
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Дания
2
Босния и Герцеговина
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь