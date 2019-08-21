Данил Круговой
№4
Защитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 мая 1998 (23) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
В «Зенит» вернулся Круговой. Еще весной с ним договорился ЦСКА, но все сорвалось
#Данил Круговой
21 августа 2019, 17:25
# новости спорта
Круговой сделал первый ассист в «Зените»
19 сентября 2020, 16:44