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Даниэль Поденсе
№10
Нападающий
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Португалия
Дата рождения
21 окт. 1995 (25) лет
Рост
165
Вес
58
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига наций. лига а
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Брайтон & Хов
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
03.05.2021
03 мая 2021
пн
20:00
Вест Бромвич
1 : 1
Вулверхэмптон
03.05.2021
03 мая 2021
пн
20:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Бромвич
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
Вулверхэмптон
0 : 4
Бернли
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вулверхэмптон
0
Бернли
4
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
22:15
Вулверхэмптон
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
71'
71'
71'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вулверхэмптон
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Фулхэм
0 : 1
Вулверхэмптон
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Фулхэм
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:15
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Хэм
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:15
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Арсенал
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вулверхэмптон
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Кристал Пэлас
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Челси
0 : 0
Вулверхэмптон
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
22:15
Вулверхэмптон
1 : 1
Тоттенхэм
46'
46'
46'
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
20:30
Бернли
2 : 1
Вулверхэмптон
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Бернли
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Челси
66'
77'
66'
77'
66'
77'
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
21:00
66'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вулверхэмптон
2
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
15:30
Вулверхэмптон
0 : 1
Астон Вилла
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:15
Арсенал
1 : 2
Вулверхэмптон
42'
42'
42'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:15
42'
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
23:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 85'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 85' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Лестер Сити
1 : 0
Вулверхэмптон
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 60'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Лестер Сити
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 60' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
23:00
Вулверхэмптон
2 : 0
Кристал Пэлас
27'
27'
27'
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
23:00
27'
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вулверхэмптон
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:30
Вулверхэмптон
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вулверхэмптон
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
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